Армия Дань уважения: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову Андрей Аркадьев Церемония состоялась сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Екатеринбурге у главного здания штаба Центрального военного округа возложили цветы и венки к памятнику маршалу Жукову. Церемония состоялась сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство обороны РФ. В этом году отмечается 76 лет Великой Победы. По всей стране от Владивостока до Калининграда проходят репетиции военных парадов. В Главном параде на Красной площади задействуют более 12 тысяч человек. В состав механизированной колонны будут включены десятки образцов новой и модернизированной военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика