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Ученые нашли причину продолжительного зевка

Ян Брацкий
10:28 08.05.2021
На продолжительность зевка влияют потребности мозга в охлаждении и общая температура тела.
Ученые нашли причину продолжительного зевка
© Фото: Sammy Williams, Unsplash
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Продолжительность зевка напрямую зависит от размеров мозга. К таким выводам пришли ученые, изучившие более 1200 зевак из числа млекопитающих и птиц.

После масштабных исследований зоологи пришли к выводу, что больший по размеру мозг нуждается в большем охлаждении и потому его владелец зевает дольше и чаще. Количество нейронов также влияет на продолжительность зевка, сообщает портал Communications Biology.

Кроме того, эксперты отметили, что при повышении температуры тела, потребность в зевании резко увеличивается. Именно из-за этого, отмечают они, животные зевают чаще птиц.

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