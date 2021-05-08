Ученые нашли причину продолжительного зевка

Продолжительность зевка напрямую зависит от размеров мозга. К таким выводам пришли ученые, изучившие более 1200 зевак из числа млекопитающих и птиц.

После масштабных исследований зоологи пришли к выводу, что больший по размеру мозг нуждается в большем охлаждении и потому его владелец зевает дольше и чаще. Количество нейронов также влияет на продолжительность зевка, сообщает портал Communications Biology.

Кроме того, эксперты отметили, что при повышении температуры тела, потребность в зевании резко увеличивается. Именно из-за этого, отмечают они, животные зевают чаще птиц.