Фитнестренер рассказал, как заниматься спортом после вакцинации

После сделанной вакцины людям, которые занимаются спортом, желательно взять перерыв в тренировочном процессе на срок не менее 10 дней. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал фитнестренер Никита Скрипник.

«Вакцинация - это введение ослабленного или убитого вируса, либо его частиц, в организм для выработки иммунного ответа. После того, как проводится вакцинация, первая или вторая часть, рекомендую воздержаться от физических нагрузок дней 10-14, если самочувствие хорошее. Если самочувствие не очень хорошее, есть признаки ОРЗ, тогда, конечно, нужно по самочувствию продлить. После того, как пройдут признаки слабости, еще дней 5-7 воздержаться от физических нагрузок. Потом начинать от 60-70% от привычной нагрузки и постепенно плавно повышать, смотреть по самочувствию», - объяснил специалист.

По словам тренера, не исключено, что даже хорошо чувствующий себя в начале тренировки вакцинированный человек может почувствовать недомогание после нагрузок и тогда лучшим решением будет - опять взять паузу.

«Если после тренировки температура даже незначительно повысится, например, до 37.1, то мы берем еще паузу и еще отдыхаем. И потом по такой же схеме: 60-70% - первая тренировка, 80% - вторая, и на полноценную нагрузку выходим начиная с третьей тренировки. Это оптимальный вариант. Нужно смотреть на самочувствие и не гнать лошадей. Поскольку после интенсивной тренировки, даже средней интенсивности, к которой привык человек, его иммунитет становится слабее буквально на первые полсуток-сутки. И если это совпадет с тем, что организм ослаблен в результате прививки, это может привести к тому, что человек хуже перенесет последствия прививки», - объяснил Никита Скрипник.

Ранее кандидат биологических наук, доцент кафедры Спортивной медицины Александр Мирошников в беседе со «Звездой» рассказал о том, в каком случае занятия спортом позитивно влияют на иммунитет человека, а в каком, напротив, могут его ослабить.