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Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны

Ян Брацкий
08:35 07.05.2021
Помимо шифровки в тайнике были найдены сигаретные пачки, спички, леденцы для горла и многие другие предметы времен войны.
Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны
© Фото: Tomasz Mikołajczyk, Pixabay
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Пожилая пара, проживающая на севере Франции, обнаружила под половицами своего дома тайник времен Второй мировой войны. Джон и Вэл Кэмпбелл вспомнили, что это произошло случайно, когда супруги находились на самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции и от скуки затеяли небольшой ремонт.

Тайник относится к периоду, когда Нормандские острова были оккупированы немецкими войсками. Среди найденных вещей были сигаретные пачки, спички, пакетик шампуня, проволока и предохранители, пастилки для горла и даже пропуска в публичный дом. Но самым заметным экспонатом стала зашифрованная записка.

«Когда мы занимались ремонтом, мы подняли половицы в одной из наших верхних комнат и нашли вот это. Мы положили содержимое тайника в коробку. Во время изоляции я вспомнил про лист кодирования и подумал, что прежде чем я умру, я должен выяснить, что это такое», - признался глава семьи в беседе с Daily Star.

Для этого семейная пара обратилась к пожилой соседке, которая в годы войны работала шифровальщицей и могла помочь узнать содержимое записки. Мардж Додсвод осмотрела изъеденный мышами фрагмент бумаги и заявила, что расшифровать послание можно только при помощи оригинальной машинки по дешифровке времен Второй мировой войны.

«Когда я впервые увидела это, я подумала, что без машинки нет возможностей. Нет никаких шансов, что я смогу это сделать», - сказала Додсворд.

Обладатели раритетных сокровищ не теряют надежды и рассчитывают на помощь профессиональных дешифровщиков.

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