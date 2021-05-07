Врач рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак

Крепкий алкоголь особенно вреден при его употреблении натощак, однако глоток шампанского или вина с сыром или семгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Любой доктор всегда вам скажет, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но не будем ханжами, многие в праздники позволяют себе спиртное. И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или семгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Врач сообщил, что от употребления спиртного натощак может случиться алкогольный удар. Поэтому, по его словам, нужно есть, а лишь потом немного выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а перерывы между потреблениями алкоголя, напротив, должны быть как можно более продолжительными.

«Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определенные часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается - ближе к вечеру. Человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать», - объяснил эксперт.

Брюн также рассказал, что существуют препараты, которые помогают при отравлении спиртными напитками.

«Прежде всего, аскорбиновая кислота, она увеличивает обменные процессы. Янтарная кислота, лимонная кислота - они не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья. Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых людей», - поделился знаниями медик.

При этом нарколог подчеркнул, что любой алкоголь вызывает раздражение слизистой желудка, и иногда бывает, что после употребления спиртного начинается эрозия слизистой желудка и микротравмы. Врач предупредил, что просчитать и спрогнозировать этот процесс нельзя, поэтому нужно соблюдать простые правила: пить как можно меньше алкоголя, делать как можно более длительные перерывы между приемами алкоголя, и всегда закусывать во время употребления спиртного.

«На голодный желудок глотать яд невозможно», - отметил Евгений Брюн.

Врач также рекомендовал людям, у которых есть проблемы с употреблением алкоголя, немедленно обращаться к специалистам за помощью.