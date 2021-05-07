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Танк Т-34 и артустановка СУ-100 возглавили колонну техники на тренировке Парада в Чите

Ян Брацкий
06:56 07.05.2021
Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил, будет задействовано около 70 единиц военной техники.
Танк Т-34 и артустановка СУ-100 возглавили колонну техники на тренировке Парада в Чите
© Фото: Минобороны России
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В Чите состоялась генеральная тренировка пеших парадных расчетов и экипажей, современных образцов военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Тренировка прошла на площади Ленина в центре забайкальской столицы в рамках подготовки к Параду Победы.

В ходе мероприятия торжественным маршем прошли около 20 подразделений. В их числе расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра и соединения противовоздушной обороны, парадные расчеты военнослужащих артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, подразделений специального назначения, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.

Также в мероприятии приняли участие юнармейцы регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия», сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС и Пограничной службы. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный оркестр Читинского гарнизона.

Механизированную часть генеральной тренировки Парада Победы возглавили экипажи легендарного танка Т-34 и противотанковой артиллерийской установки СУ-100. В тренировке также были задействованы боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, гаубицы «Мста-Б», зенитно-ракетные комплексы «Бук», С-300 «Фаворит», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр-М», гусеничные установки разминирования УР-77. В этом году впервые в параде примут участие новейшие бронеавтомобили «Тайфун». Демонстрационный полет над городом в составе звена выполнили экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил».

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