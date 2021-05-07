Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Катюша» и С-400: кадры репетиции парада Победы на Сахалине

Роман Захаров
06:20 07.05.2021
Всего в репетиции военного парада было задействовано 38 единиц боевой и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие около 1000 человек. Пешая колонна состояла из 17 парадных расчетов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей других силовых ведомств Сахалинской области.

Механизированную колонну возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Также по площади Победы  прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч», впервые были представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Всего в генеральной репетиции военного парада было задействовано 38 единиц боевой и специальной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

Весь личный состав, участвующий в параде Победы, был вакцинирован отечественным препаратом против коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанным НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:28 Спорт
Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ
03:01 Армия
Видео
Миротворцы РФ уничтожили около 120 мин и снарядов в Карабахе
02:30 В стране и мире
Десятки единиц оружия и 25 погибших: в полиции Рио-де-Жанейро раскрыли детали массовой перестрелки
00:10 Армия
Видео
Сенаторы приняли участие в акции «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим
04:23 В стране и мире
Глава Госдепа США оценил свою поездку в Киев
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.