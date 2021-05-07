Более 737 тысяч человек в ВС РФ прошли вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

В Вооруженных силах РФ добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли 737767 человек.

В ВС было поставлено 780968 доз вакцины против COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

При этом вакцинация проходит исключительно добровольно, на основании письменного согласия. Перед прививкой проводится медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все пациенты находятся под постоянным контролем врачей.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу рассказал об отечественной вакцине от COVID-19. По словам главы оборонного ведомства, срок действия «Спутника V» рассчитан на два года и его эффективность составляет более 90%. Стоит отметить, что министр прошел вакцинацию одним из первых в числе добровольцев в сентябре прошлого года.