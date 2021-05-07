Ульяновские и тульские десантники приняли участие в акции «Песни Победы - Голос весны»

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне десантники Тульского и Ульяновского гвардейских соединений ВДВ приняли участие в акции «Песни Победы - Голос весны». Парадные расчеты прошли по улицам Ульяновска и Тулы, исполнив песни военных лет.

Жители Тулы и Ульяновска вышли на улицы послушать песни в исполнении «крылатой гвардии», образовав «живой коридор» в местах, по которым проходили военнослужащие.

Никто не остался равнодушным – взрослые и дети подпевали песням в исполнении десантников, фотографировались и дарили цветы.

Всего в мероприятии в двух городах приняли участие 400 военнослужащих.