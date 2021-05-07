СМИ: город в Японии потратил выплаты на COVID-19 на гигантского пластикового кальмара

Власти японского города Ното, префектура Исикава, потратили часть средств из фонда для борьбы с COVID-19 на строительство гигантской статуи розового кальмара. Размер статуи составляет четыре метра в высоту и девять метров в длину. Местные власти надеются, что исполинская фигура поможет в будущем развитию туризма в регионе после окончания пандемии. Несмотря на то что в Ното было немного случаев коронавируса, город потерпел большие убытки из-за сокращения турпотока.

По оценке британского таблоида The Mirror, стоимость скульптуры составила приблизительно 25 миллионов иен (17 миллионов рублей).

Местные жители раскритиковали администрацию, отметив, что деньги можно было распределить между медиками или направить на долгосрочные медицинские нужды, пишет СМИ.

Отмечается, что город Ното получил от правительства 800 миллионов иен (550 миллионов рублей), которые должны были потратить непосредственно на борьбу с пандемией коронавируса.