Безупречная строевая подготовка: в Новороссийске прошла тренировка Парада Победы

Совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны Парада Победы прошла в городе-герое Новороссийске.

На улице Советов в Новороссийске, под руководством начальника гарнизона командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова прошла совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в военном параде, который пройдет в Новороссийском гарнизоне 9 мая, примут участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, воинских частей армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В составе механизированной колонны по главной улице Новороссийска пройдет более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе не имеющие аналогов современные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», только в этом году поступившие на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Подводя итоги тренировки, начальник гарнизона отметил отличную строевую подготовку личного состава парадных расчетов, особо отметив подразделения Воздушно-десантных войск.

Накануне в Новосибирске прошла первая совместная тренировка парадных расчетов и техники. В ней приняли участие больше двух тысяч военнослужащих и свыше пятидесяти единиц техники.