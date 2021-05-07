Миротворцы РФ уничтожили около 120 мин и снарядов в Карабахе

Российские миротворцы продолжают уничтожение взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Ежедневно на специальном полигоне Баллыджа российские военнослужащие уничтожают около 120 мин и артиллерийских снарядов различного калибра. Сегодня были ликвидированы взрывоопасные предметы, обнаруженные в ходе разминирования Мардакертского района.

Все подрывные работы осуществляются с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2082 гектара территории Нагорного Карабаха, более 640 километров дорог, проверены 1764 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов.

К работам по утилизации ВОП и неразорвавшихся боеприпасов ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования из состава российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.