Фронтовые песни: оркестр Северного флота поздравил ветерана ВОВ в Мурманске

Оркестр отдельной мотострелковой бригады Северного флота в преддверии 9 мая исполнил мелодии фронтовых лет для участника Великой Отечественной войны, кадрового военного, полковника в отставке Павла Николаевича Лоснова.

Концерт прошел во дворе дома, в котором живет ветеран. Павел Николаевич не остался в стороне и лично, в парадной форме, приветствовал роту почетного караула и музыкантов.

Военнослужащие, а также соседи ветерана вручили ему цветы и выразили благодарность за Великую Победу.

Павел Лоснов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», медалью Жукова, Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

В этом году ему исполнилось 95 лет.