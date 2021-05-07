СМИ: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал двухлетний контракт с нападающим «Сочи»и сборной России Антоном Заболотным. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.com» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что 29-летний игрок перейдет в команду на правах свободного агента ближайшим летом.

Финансовые условия соглашения, которое вступит в силу со следующего сезона, не уточняются. По информации СМИ, ради перехода в ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

Сейчас российский форвард играет за «Сочи». Всего в сезоне-2020/2021 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.