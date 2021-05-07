Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

СМИ: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

Олеся Степакова
23:28 07.05.2021
Отмечается, что 29-летний игрок перейдет в команду на правах свободного агента ближайшим летом.
СМИ: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
Читайте нас на:

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал двухлетний контракт с нападающим «Сочи»и сборной России Антоном Заболотным. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.com» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что 29-летний игрок перейдет в команду на правах свободного агента ближайшим летом.

Финансовые условия соглашения, которое вступит в силу со следующего сезона, не уточняются. По информации СМИ, ради перехода в ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

Сейчас российский форвард играет за «Сочи». Всего в сезоне-2020/2021 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.