Месяцы подготовки: чем удивила генеральная репетиция главного военного парада страны

В Москве состоялась генеральная репетиция Парада в честь 76-ой годовщины Победы - на ней все в точности так, как будет 9 мая. По брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты и колонна техники, а в небе над столицей пролетела авиация. В тренировке приняли участие более 12 тысяч военнослужащих.

Рассвет в Москве встретили по-особому. По центральным улицам столицы движется колонна боевой техники в сторону Кремля. Зрители снимают происходящее на видео, а лучшие виды - у тех, кто на броне.

Экипажам нелегко, их слепит раннее солнце, к тому же они идут на гусеницах по огромным дорогам Москвы. По центру города нужно передвигаться со скоростью 15-20 километров в час несколько десятков километров. Тем временем на Васильевском спуске до блеска натирают автомобили специального назначения - новые «Аурусы».

Куранты бьют 10 и... «Говорит и показывает Москва!». Репетицией это трудно назвать - полноценный парад, где уже нет права на ошибку. Ошибок быть и не может, так как на подготовку к большому мероприятию ушли месяцы.

Среди участников есть и новички - впервые по Красной площади пройдет расчет военной полиции из Центрального военного округа. За громким «Ура!» слышится рев моторов, на подходе тяжеловесы.

Трибуны заполнены зрителями. В этом году сохраняются главные требования - социальная дистанция и отрицательные тесты на коронавирус. Их сдавали трижды.

Особенные впечатления у тех, кто здесь впервые: «феерия», «очень сильная энергетика», «мурашки по коже» - так отзываются о параде зрители. Эмоции как в первый раз и у тех, кто на трибуне уже бывал - под звуки парадного военного марша каждому из гостей есть о ком вспомнить.

«Отец воевал, прошел с 23 июня до конца войны, закончил в Берлине. Я - сын победителя, хотя меня назвали в честь его брата, который погиб под Ржевом», - рассказывает председатель Тверского совета ветеранов Анатолий Юшков.

Как только техника покидает Красную площадь, над ней тут же появляется авиация. Эту часть парада открывают самые крупные серийные вертолеты в мире - Ми-26.

Обычно недоступное для авиации небо над Москвой всего лишь несколько раз в году открывают для пролета военных самолетов и вертолетов. Они летят прямо над центром города на предельно малых высотах от двухсот метров. Проносятся над головами зрителей со скоростью до 600 километров в час.

Спасская башня с ее прекрасными видами в эти дни не только является одним из символов Красной площади. Здесь располагаются съемочные группы, а еще на одном из балконов - центр управления полетами, офицеры которого координируют всю воздушную часть парада.

Дух захватывает, но немногие знают, какой труд стоит за всей этой красотой, какие изнурительные тренировки летного и технического состава.