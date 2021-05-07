Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Девушка приняла предложение от своего возлюбленного.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве курсант сделал предложение своей девушке во время генеральной репетиции Парада Победы. Романтический поступок юноши попал на видео.
На кадрах молодой человек стоит рядом с девушкой-участницей военного парада на Красной площади от Юнармии. Затем он неожиданно встает на одно колено и делает ей предложение. Девушка смущается, но после соглашается. Окружающие аплодируют влюбленным.
Генеральная репетиция парада в рамках подготовки к 76-й годовщине Победы состоялась в Москве в пятницу, 7 мая.