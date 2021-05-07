Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сенаторы приняли участие в акции «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим

Олеся Степакова
00:10 07.05.2021
Впервые акция «Сад памяти» прошла в Сирии в прошлом году – накануне Дня Победы российские военнослужащие высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.
Сенаторы приняли участие в акции «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняла участие в акции «Сад памяти» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.  

«Для Совета Федерации очень важны такие мирные миссии - посещение Сирийской Арабской Республики. Потому что те солдаты, девушки-военнослужащие, которых я здесь увидела, для них очень важно, что на Родине знают о том, какую нелегкую службу они здесь несут», – отметила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Сенатор Сергей Митин, в частности, отметил высокий уровень организации службы российской группировки войск в Сирии. В ходе поездки делегация Совета Федерации также посетили российскую базу ВМФ.

Впервые акция «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим прошла в прошлом году– накануне Дня Победы российские военнослужащие высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.

В 2021 году акция «Сад памяти» проводится по поручению президента России Владимира Путина и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа.

Организаторами акции выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта «Экология».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:42 В стране и мире
В США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО
20:21 В стране и мире
Видео
Суд на два месяца арестовал обвиняемых по делу о пожаре в отеле «Вечный зов»
19:11 Армия
Видео
Более пяти тысяч человек посетили экспозицию тематического поезда Минобороны в Нижнем Новгороде
14:19 В стране и мире
Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока
14:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что дополнительные выходные в мае оказались оправданными
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.