Сенаторы приняли участие в акции «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняла участие в акции «Сад памяти» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

«Для Совета Федерации очень важны такие мирные миссии - посещение Сирийской Арабской Республики. Потому что те солдаты, девушки-военнослужащие, которых я здесь увидела, для них очень важно, что на Родине знают о том, какую нелегкую службу они здесь несут», – отметила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Сенатор Сергей Митин, в частности, отметил высокий уровень организации службы российской группировки войск в Сирии. В ходе поездки делегация Совета Федерации также посетили российскую базу ВМФ.

Впервые акция «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим прошла в прошлом году– накануне Дня Победы российские военнослужащие высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.

В 2021 году акция «Сад памяти» проводится по поручению президента России Владимира Путина и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа.

Организаторами акции выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта «Экология».