Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Татарстане

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП на автодороге Агрыз – Красный бор в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в районе 18:20. Водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением после обгона и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia, передает РИА Новости.

После удара потерявшую управление машину отбросило на обочину, где она загорелась. В результате трагического ДТП погиб водитель Nissan, а также пассажиры Kia – женщина и двое несовершеннолетних. Водитель второго автомобиля остался жив, однако получил травмы и был госпитализирован.