В Оренбургской области рухнул мост

На территории Октябрьского района Оренбургской области рухнул мост. Как сообщили в региональном МЧС, пострадали несколько человек.

«Мост проходит через реку Салмыш в Октябрьском районе, вблизи поселка 1-ое Имангулово. К сожалению, имеются пострадавшие», - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве здравоохранения области ТАСС рассказали, что пострадали четыре человека, один из них отказался ехать в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел при проведении ремонтных работ. На месте работают 9 человек и 5 единиц техники. В МЧС добавили, что транспортное сообщение не нарушено, автомобили проезжают по дублирующему мосту.