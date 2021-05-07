В стране и мире Умер народный артист России Владимир Качан Анна Касаткина Актер, писатель и композитор скончался от последствий коронавируса. © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни в Москве. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По его словам, Качан умер вечером 7 мая в больнице в Коммунарке. «Буквально час прошел, как умер Владимир Качан, наш товарищ, артист, писатель, композитор... Коронавирус, уже трое суток лежал на аппаратах подключенный, поражены были легкие», - сказал Райхельгауз «Звезде». Информацию о похоронах и прощании в театре сообщат позже, уточнил Райхельгауз. Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилов (ныне Уссурийск). После окончания школы в Риге поступил в Щукинское училище. С 1965 года писал песни, многие на стихи своего друга, народного артиста России Леонида Филатова. Последние годы Качан играл в «Школе современной пьесы». Он также снимался в кино и известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Петровка, 38», «Время собирать камни», сериалах «Диверсант», «Чтобы помнили», «Тяжелый песок», «Бессонница» и других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика