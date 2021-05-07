Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер народный артист России Владимир Качан

Анна Касаткина
19:36 07.05.2021
Актер, писатель и композитор скончался от последствий коронавируса.
Умер народный артист России Владимир Качан
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни в Москве. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

По его словам, Качан умер вечером 7 мая в больнице в Коммунарке.

«Буквально час прошел, как умер Владимир Качан, наш товарищ, артист, писатель, композитор... Коронавирус, уже трое суток лежал на аппаратах подключенный, поражены были легкие», - сказал Райхельгауз «Звезде».

Информацию о похоронах и прощании в театре сообщат позже, уточнил Райхельгауз.

Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилов (ныне Уссурийск). После окончания школы в Риге поступил в Щукинское училище. С 1965 года писал песни, многие на стихи своего друга, народного артиста России Леонида Филатова. Последние годы Качан играл в «Школе современной пьесы». Он также снимался в кино и известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Петровка, 38», «Время собирать камни», сериалах «Диверсант», «Чтобы помнили», «Тяжелый песок», «Бессонница» и других.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.