Обновленный состав «Поезда Победы» отправится в путь после майских праздников

Обновленную экспозицию «Поезда Победы» представили в Москве. После майских праздников состав отправится на Дальний Восток.

Проект «Поезд Победы» уникален - иммерсивная инсталляция впервые в мире размещена в движущемся составе. В первый рейс состав отправился в октябре минувшего года и уже побывал в 40-ка городах. Экспозицию на колесах посетили уже 85 тысяч человек.

«В эти восемь вагонов ребятам удалось уместить все - и горечь, и потери, и тяжести, и лишения, и саму Победу. Мне кажется, это такой проект, который является своего рода прививкой памяти, прививкой Победы для нашей молодежи, для нашего молодого поколения», - отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Каждый вагон - отдельная страница истории Великой Отечественной войны. Благодаря мультимедийному сопровождению воссоздаются сцены воздушных боев, танковых атак, походной солдатской жизни и довоенного времени. В этом году к составу добавили новый вагон - он посвящен защитникам Брестской крепости.