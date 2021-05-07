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Обновленный состав «Поезда Победы» отправится в путь после майских праздников

Анна Касаткина
18:48 07.05.2021
Каждый вагон поезда - отдельная страница истории Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обновленную экспозицию «Поезда Победы» представили в Москве. После майских праздников состав отправится на Дальний Восток.

Проект «Поезд Победы» уникален - иммерсивная инсталляция впервые в мире размещена в движущемся составе. В первый рейс состав отправился в октябре минувшего года и уже побывал в 40-ка городах. Экспозицию на колесах посетили уже 85 тысяч человек.

«В эти восемь вагонов ребятам удалось уместить все - и горечь, и потери, и тяжести, и лишения, и саму Победу. Мне кажется, это такой проект, который является своего рода прививкой памяти, прививкой Победы для нашей молодежи, для нашего молодого поколения», - отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Каждый вагон - отдельная страница истории Великой Отечественной войны. Благодаря мультимедийному сопровождению воссоздаются сцены воздушных боев, танковых атак, походной солдатской жизни и довоенного времени. В этом году к составу добавили новый вагон - он посвящен защитникам Брестской крепости.

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