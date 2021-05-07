Бесшумная и смертоносная: как устроена принятая на вооружение ВМФ России новая подлодка «Казань»

Атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Казань» принят в состав военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла в Северодвинске.

На палубе новой подводной лодки выстроился экипаж в парадной форме, на первом причале завода «Севмаш» - работники знаменитого судостроительного предприятия, жены и дети моряков. В торжественной обстановке на многоцелевой атомной субмарине подняли Андреевский флаг. Вручить его командиру ракетного крейсера прибыл главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Основное преимущество «Казани» - ее универсальность. По сравнению с обычными «подводными охотниками», как называют субмарины подобного класса военные моряки, у этой на борту ракеты «Калибры» и «Ониксы», а в перспективе - гиперзвуковые «Цирконы». Сейчас «Казань» - одна из самых современных лодок в мире.

Автономность подводной лодки - 100 суток. Конструкторы отошли от классической советской школы и разместили торпеды по бортам, ранее они находились в носовой части. Там теперь размещена новейшая гидроакустическая антенна, а пусковые шахты «Ониксов» и доказавших свою эффективность в Сирии «Калибров» находятся за рубкой.

Сто тридцать метров в длину, тринадцать - в ширину. Если посмотреть на «Казань» на стапелях - в высоту лодка размером с пятиэтажный дом. В морских глубинах при этом такая махина двигается почти бесшумно.

О «Казани» уже вовсю говорят и пишут на Западе. «Вооружена до зубов» - такой фразой охарактеризовали новую российскую субмарину в США.

«Казань» - головной ракетный крейсер в новой серии атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Поэтому все технические характеристики держат в строжайшей тайне. Принятие субмарины в состав Северного флота и для экипажа, и для работников завода - огромное событие.

Совсем скоро «Казань» отправится в свой первый боевой поход. Андреевский флаг будет развеваться на океанских и морских просторах, демонстрируя там военное присутствие российского флота, который в этом году готовится принять в состав еще один модернизированный «Ясень» под названием «Новосибирск».