С начала года в Кельбаджарский район доставили более трех тысяч тонн гуманитарных грузов

С начала 2021 года в Кельбаджарский район через территорию Нагорного Карабаха автомобильным транспортом контингента доставлено более 3 100 тонн гуманитарных грузов. Об этом на брифинге заявил представитель российского миротворческого контингента подполковник Вадим Федин.

«По запросу азербайджанской стороны 5 мая обеспечена безопасность перевозки гуманитарных грузов общим весом более 330 тонн по маршруту Мадагиз – Кельбаджар», - сказал он.

С 30 апреля обеспечено безопасное прохождение 20 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и 8 колонн по маршруту Шуша - Красный Базар – Каджар и обратно.

Первого мая в населенных пунктах Шош и Параватумб российскими миротворцами были переданы местным жителям 50 наборов оборудования для оказания первой медицинской помощи, доставленных в Нагорный Карабах «Русской гуманитарной миссией». А 2 и 4 мая российскими миротворцами обеспечено сопровождение 126 паломников в монастыри Амарас, Гандзасар и Дадиванк.

«Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1755 зданий, более 643 километров дорог, очищено 2087 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 608 взрывоопасных предметов», - добавил Федин.

В населенном пункте Ходжалы для военнослужащих российского миротворческого контингента завершается строительство медицинского комплекса, в который входит амбулатория и диагностические кабинеты.

Отмечается, что выполнение задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями о прекращении огня и боевых действий. За прошедший период нарушений не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.