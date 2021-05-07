Со всеми почестями: в Курской области торжественно перезахоронили останки советских воинов

Под Курском сегодня торжественно перезахоронили останки воинов, обнаруженные поисковиками на поле Курской битвы.

В церемонии у памятника «Героям-артиллеристам» приняли участие родственники погибших бойцов, представители областной администрации и жители. Все они пришли отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны, а также ветеранам.

Сражение на Курской дуге было одним из решающих и крупнейших во всей Второй мировой войне. Тогда погибли более 250 тысяч бойцов.