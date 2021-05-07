В стране и мире Директор Вахтанговского театра опроверг сообщения о госпитализации худрука Туминаса Иван Линдеманн По данным одного из Telegram-каналов, известного российского и литовского режиссера привезли в больницу с сердечным приступом. © Фото: vakhtangov.ru Читайте нас на: Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок опроверг сообщения о госпитализации художественного руководителя Римаса Туминаса. «Римас работает в театре. Что за утка?», - сказал он телеканалу «Звезда». О госпитализации худрука театра сообщил один из Telegram-каналов. По его данным, известного российского и литовского режиссера привезли в больницу с сердечным приступом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика