Директор Вахтанговского театра опроверг сообщения о госпитализации худрука Туминаса
По данным одного из Telegram-каналов, известного российского и литовского режиссера привезли в больницу с сердечным приступом.
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Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок опроверг сообщения о госпитализации художественного руководителя Римаса Туминаса.
«Римас работает в театре. Что за утка?», - сказал он телеканалу «Звезда».
О госпитализации худрука театра сообщил один из Telegram-каналов. По его данным, известного российского и литовского режиссера привезли в больницу с сердечным приступом.