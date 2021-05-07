Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести досрочные выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности провести в стране досрочные президентские выборы, но только при условии параллельного проведения новых выборов в Соединенных Штатах.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», - передает слова главы государства агентство БелТА.

Кроме того, белорусский лидер выразил сомнение в возможности проведения голосования по почте, как в США.

«Я без труда не могу представить, чтобы мы по почте голосовали. Нас бы исполосовали, мы бы даже не успели проголосовать. О нас не просто ноги вытерли бы, нас бы просто порезали и порвали. А у них это можно. Это не двойные стандарты, это война - на удушение, на то, чтобы удавить, убить, и чтобы мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились, не покорились», - сказал он.

Лукашенко добавил, что в ходе прошлых выборов в Штатах один из кандидатов экс-президент США Дональд Трамп не имел возможности в полной мере выражать свое мнение, в том числе на своей странице в Twitter.