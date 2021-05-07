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На День Победы в игре Enlisted открылся бесплатный доступ к Битве за Берлин

Кирилл Кунецкий
17:39 07.05.2021
Игроки смогут побывать в местах реальных боев советских и немецких войск.
На День Победы в игре Enlisted открылся бесплатный доступ к Битве за Берлин
© Фото: Enlisted. Официальный канал., YouTube
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В шутере Enlisted, который посвящен крупнейшим битвам Второй мировой войны, этой весной тестируется новая кампания – «Битва за Берлин». С 7 до 10 мая, в честь Дня Победы, доступ к ней временно открывается всем желающим.

В кампании «Битва за Берлин» игроки побывают в местах реальных боев советских и немецких войск. Среди доступных миссий: прорыв через Мост Мольтке, сражения за здание Кроль-оперы и виллу Геббельса, битвы в правительственном квартале Берлина у бункера Гитлера и сражение на Кенигсплатц на подступах к Рейхстагу.

В Enlisted игрок управляет отрядом солдат, экипажем танка или пилотом самолета, которые сражаются, используя аутентичные оружие, снаряжение и технику, соответствующие тому или иному периоду войны. Кроме «Битвы за Берлин», в игре уже бесплатно доступна кампания «Битва за Москву».

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