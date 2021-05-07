Путин обсудил с Мирзиеевым организацию производства вакцины от COVID-19 в Узбекистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также организацию производства вакцины от COVID-19 на территории Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе – по организации производства вакцины на территории Узбекистана», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора лидеров двух стран было выражено удовлетворение развитием стратегического партнерства и союзничества РФ и Узбекистана.