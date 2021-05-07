Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась международная повестка с акцентом на ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин и Нетаньяху условились продолжать диалог по линии оборонных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Кроме того, президент РФ и глава израильского правительства поздравили друг друга с приближающейся годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, добавили в Кремле.