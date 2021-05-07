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«Тайфуны», бронетранспортеры и тысячи человек: кадры репетиции парада Победы в Петербурге

Роман Захаров
14:20 07.05.2021
Тренировку пролета авиации в северной столице в этот раз пришлось отменить из-за непогоды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более четырех тысяч человек приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге. По Дворцовой площади прошли маршем пешие расчеты и отработали строевые приемы с оружием. Торжественным строем проехала механизированная колонна - почти 100 единиц боевой техники. Впервые в ее составе были бронеавтомобили «Тайфун» с колесной формулой 4Х4 и робототехнические комплексы «Уран-6», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Тренировку пролета авиации пришлось отменить из-за дождя.

В составе парадных расчетов военнослужащие отработали сценарий проведения парада, строевые приемы с оружием, а также торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра. В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

А в Екатеринбурге впервые генеральную репетицию парада провели днем, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть этот марш. Впервые в уральской столице в параде принимала участие кавалерия - казаки провезли знамена сформированных в годы войны на Урале воинских подразделений. Во главе механизированной колонны шла техника времен Великой Отечественной. За ней новейшие образцы: боевые машины «Терминатор», бронеавтомобили «Тигр», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3».

В воздушной части репетиции участвовал самый большой из серийно выпускаемых вертолетов в мире - Ми-26. На сверхмалой высоте прошли также истребители и бомбардировщики, транспортная авиация.

По традиции, перед вылетом летчики взяли с собой в кабины портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. Таким образом акция «Бессмертный полк»  проходит даже в небе.

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