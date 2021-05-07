В стране и мире Персональный парад: на Сахалине военнослужащие прошли торжественным маршем перед домом ветерана ВОВ Анна Назайкина Под аккомпанемент военного оркестра в честь фронтовика была исполнена песня «День Победы». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На Сахалине в преддверии Дня Победы персональный мини-парад провели для участника Великой Отечественной - 94-летнего Владимира Сичкаря. Военнослужащие Восточного военного округа прошли торжественным маршем перед домом фронтовика. Под аккомпанемент военного оркестра в честь ветерана была исполнена песня «День Победы». Владимир Сичкарь ушел на фронт добровольцем 14-летним подростком, приписав себе два года. Сначала оказался на флоте, а затем служил артиллеристом в сухопутных войсках. Во время войны с Японией был разведчиком. Участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика