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Глава Госдепа ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

Олеся Степакова
01:34 07.05.2021
В конце апреля в Европарламенте призвали отключить РФ от данной системы в случае «продолжения агрессии» на Украине.
Глава Госдепа ответил на вопрос об отключении России от SWIFT
© Фото: swift.com
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможное отключение России платежной системы SWIFT, сказал, что США будет рассматривать все разумные варианты. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, размещенном на сайте Госдепа.

«Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», — уточнил Блинкен.

Он также добавил, что последствия будут «в разных областях». Глава Госдепа США подчеркнул, что Штаты предпочли бы иметь с Россией более стабильные отношения. Однако, по его словам, если Россия «продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия», то США ответят, потому что такие шаги не могут оставаться безнаказанными.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сценарий отключения России от международной межбанковской системы SWIFT пока рассматривается как гипотетический, а альтернативным инструментом может стать «Система передачи финансовый сообщений» Банка России. В настоящее время, отметила дипломат, обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами: европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

Двадцать девятого апреля в Европарламенте призвали отключить Россию от данной системы в случае «продолжения агрессии» на Украине. Позднее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от SWIFT. 

(*-организация, внесенная Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). 

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