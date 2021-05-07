Лукашенко заявил о создании Белоруссией вакцины от COVID-19

Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», - приводит слова главы государства Sputnik Беларусь.

Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Согласно документу, препарат должен быть готов в 2023 году. По словам главы белорусского Минздрава Дмитрия Пиневича, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную - в 2022 году.

Напомним, в конце прошлого года Белоруссия первой после РФ начала вакцинацию населения российским препаратом «Спутником V», разработанным Центром имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ. В феврале этого года, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с COVID-19.