В Главном храме ВС РФ пройдет торжественный молебен в честь Дня Победы
В Главном храме Вооруженных Сил России в субботу пройдет торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
«В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации 8 мая пройдет особое пасхальное богослужение - торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - заявили в Минобороны.
После молебна состоится масштабная историческая реконструкция, посвященная «Пражской наступательной операции 1945 года». Это последняя операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
На Соборной площади также состоятся выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии и сольный концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.