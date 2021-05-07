В стране и мире В Главном храме ВС РФ пройдет торжественный молебен в честь Дня Победы Ян Брацкий Служение Божественной литургии совершит викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Бронницкий Савватий. © Фото: MOD Russia, via Globallookpress Читайте нас на: В Главном храме Вооруженных Сил России в субботу пройдет торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации 8 мая пройдет особое пасхальное богослужение - торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - заявили в Минобороны. После молебна состоится масштабная историческая реконструкция, посвященная «Пражской наступательной операции 1945 года». Это последняя операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. На Соборной площади также состоятся выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии и сольный концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика