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В Главном храме ВС РФ пройдет торжественный молебен в честь Дня Победы

Ян Брацкий
13:17 07.05.2021
Служение Божественной литургии совершит викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси Бронницкий Савватий.
В Главном храме ВС РФ пройдет торжественный молебен в честь Дня Победы
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress
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В Главном храме Вооруженных Сил России в субботу пройдет торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации 8 мая пройдет особое пасхальное богослужение - торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - заявили в Минобороны.

После молебна состоится масштабная историческая реконструкция, посвященная «Пражской наступательной операции 1945 года». Это последняя операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

На Соборной площади также состоятся выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии и сольный концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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