Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офтальмолог рассказала, как лечить «синдром ленивого глаза» у детей

Роман Захаров
12:50 07.05.2021
Специалист Ксения Чиненова дала несколько советов родителям, чьи дети столкнулись с этим недугом.
Офтальмолог рассказала, как лечить «синдром ленивого глаза» у детей
© Фото: Cindy Parks, Pixabay
Читайте нас на:

Амблиопия, более известная как «синдром ленивого глаза», является довольно частым заболеванием у детей, которое в некоторых случаях доставляет массу трудностей как ребенку, так и родителям, во время его лечения. О том, что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой, в беседе со «Звездой» рассказала Офтальмолог Ксения Чиненова.

«Амблиопия - это термин, включающий собирательные понятия различных видов по этиологии, патогенезу. Каждый из этих видов характеризуется своими клиническими и патологическими особенностями. Однако, общим для всех клинических признаков амблиопии можно считать снижение основной зрительной функции - это центрального зрения. Плеоптическое лечение, или плеоптика - это система методов, направленная на лечение амблиопии. Долгое время единственным способом лечения амблиопии считалось выключение хорошо видящего глаза из процесса зрения. А основное назначение прямой аклюзии, то есть заклейки хорошо видящего глаза, это снизить форменное зрение лучше видящего глаза настолько, чтобы ведущим стал амблиопичный глаз. Но при таком лечении амблиопии возникают косметологические, психологические и другие проблемы, особенно у людей раннего возраста. Особенно при  тяжелой амблиопии, у имеющих расстройство зрительной фиксации аблиопичного глаза... Ребенок нередко сопротивляется проведению прямой аклюзии и осуществить ее бывает очень нелегко», - рассказала специалист.

Врач посоветовала в таких случаях начать лечение с выключения хорошо видящего глаза у ребенка на один-два часа в сутки, постепенно увеличивая это время.

«В таких случаях лучше выключать видящий глаз на один-два часа в день, а затем на большее время. Либо применять просвечивающуюся аклюзию, постепенно переходя от более прозрачных к менее прозрачным заклейкам. Чтобы ребенок не мог пользоваться ведущим глазом, его нужно прикрывать и с боков тоже - это очень важно. Нужно помнить, что длительная аклюзия лучше видящего глаза может нарушать развитие бинокулярного зрения, что впоследствии помогает формировать стереоскопическое - объемное - зрение. Поэтому необходимо пользоваться тактикой постепенного перехода к другим этапам и методам лечения. Таким как пенализация, или другие плеоптические методы. Например, аппаратное лечение огромного спектра - для стимуляции сетчатки и коры головного мозга. Важно не забывать, что комплексное лечение детей с амблиопией включает в себя также организацию жизненного режима детей с учетом зрительных нагрузок, лечение сопутствующих заболеваний, если они есть, ЦНС и других систем, общеоздоровительные мероприятия», - объяснила  Ксения Чиненова.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе со «Звездой» рассказала, в каких случаях помогает гимнастика для глаз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:13 В стране и мире
В России приняли новые меры по стабилизации цен на топливо
10:34 Армия
Видео
Атомная подводная лодка «Казань» принята в состав ВМФ России
10:58 В стране и мире
В МИД Китая оценили риски от падения обломков ракеты «Чанчжэн-5B»
07:49 В стране и мире
Небольшие частные домовладения в России газифицируют бесплатно
06:28 Спорт
Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ
Популярное
Популярное
Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны
Эксперт рассказал о нежелательных для смартфона приложениях
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.