Офтальмолог рассказала, как лечить «синдром ленивого глаза» у детей

Амблиопия, более известная как «синдром ленивого глаза», является довольно частым заболеванием у детей, которое в некоторых случаях доставляет массу трудностей как ребенку, так и родителям, во время его лечения. О том, что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой, в беседе со «Звездой» рассказала Офтальмолог Ксения Чиненова.

«Амблиопия - это термин, включающий собирательные понятия различных видов по этиологии, патогенезу. Каждый из этих видов характеризуется своими клиническими и патологическими особенностями. Однако, общим для всех клинических признаков амблиопии можно считать снижение основной зрительной функции - это центрального зрения. Плеоптическое лечение, или плеоптика - это система методов, направленная на лечение амблиопии. Долгое время единственным способом лечения амблиопии считалось выключение хорошо видящего глаза из процесса зрения. А основное назначение прямой аклюзии, то есть заклейки хорошо видящего глаза, это снизить форменное зрение лучше видящего глаза настолько, чтобы ведущим стал амблиопичный глаз. Но при таком лечении амблиопии возникают косметологические, психологические и другие проблемы, особенно у людей раннего возраста. Особенно при тяжелой амблиопии, у имеющих расстройство зрительной фиксации аблиопичного глаза... Ребенок нередко сопротивляется проведению прямой аклюзии и осуществить ее бывает очень нелегко», - рассказала специалист.

Врач посоветовала в таких случаях начать лечение с выключения хорошо видящего глаза у ребенка на один-два часа в сутки, постепенно увеличивая это время.

«В таких случаях лучше выключать видящий глаз на один-два часа в день, а затем на большее время. Либо применять просвечивающуюся аклюзию, постепенно переходя от более прозрачных к менее прозрачным заклейкам. Чтобы ребенок не мог пользоваться ведущим глазом, его нужно прикрывать и с боков тоже - это очень важно. Нужно помнить, что длительная аклюзия лучше видящего глаза может нарушать развитие бинокулярного зрения, что впоследствии помогает формировать стереоскопическое - объемное - зрение. Поэтому необходимо пользоваться тактикой постепенного перехода к другим этапам и методам лечения. Таким как пенализация, или другие плеоптические методы. Например, аппаратное лечение огромного спектра - для стимуляции сетчатки и коры головного мозга. Важно не забывать, что комплексное лечение детей с амблиопией включает в себя также организацию жизненного режима детей с учетом зрительных нагрузок, лечение сопутствующих заболеваний, если они есть, ЦНС и других систем, общеоздоровительные мероприятия», - объяснила Ксения Чиненова.

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