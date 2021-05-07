Падение воздушного шара на линии электропередач в Шымкенте сняли на видео

Воздушный шар оборвал линии электропередач в Шымкенте. Об этом сообщает агенство «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента.

Инцидент произошел во время сборки летательного аппарата: из-за мощного ветра он упал на электрические сети в 10 кВ, вследствие чего произошел обрыв линий электропередач. В результате происшествия около 4 тысяч абонентов нескольких микрорайонов были лишены электроэнергии.

В данный момент проводятся восстановительные работы, началась проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.