На авиабазе Хмеймим прошла генеральная репетиция парадного шествия ко Дню Победы

Российские и сирийские военнослужащие провели на авиабазе Хмеймим генеральную репетицию шествия парадных расчетов, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в тренировке были задействованы более тысячи военнослужащих.

Пешим строем прошли офицеры и военнослужащие группировки войск ВС РФ. Сирию представили спецподразделения сухопутных войск, а также штурмового полка спецназначения «Коммандос» и представители морской академии. Во главе механизированной колонны прошел исторический танк Т-34.

«Я считаю, что генеральная репетиция прошла на высоком профессиональном уровне и, что не менее важно, эмоциональном и психологическом. Прекрасный солнечный день способствовал проведению парада. Как заместитель командующего группировкой, уверен, что все получится», - сказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Он добавил, что проведение парадов совместно с сирийскими военными стало традицией российской группировки войск в Сирии.