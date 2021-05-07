В стране и мире В Минприроды назвали самую вероятную причину гибели нерпы в Каспийском море Ян Брацкий Ранее ученые обнаружили на побережье Каспийского моря 170 погибших особей редкого животного. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Рыболовные тралы стали вероятной причиной массовой гибели каспийской нерпы. Накануне ученые насчитали на побережье 170 погибших особей. Со многих из них была снята шкура. «На нескольких десятках километров берега, куда есть возможность добраться, найдены 170 погибших животных. Почти все (90%) - это молодые особи: длина тела не превышает 60-80 сантиметров, то есть тюленям было около двух лет. С огромной вероятностью причиной гибели стало попадание в рыболовные тралы. После чего с большей части погибших сняли шкурки, сбросили в море, а дальше их вынесло на берег», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минприроды России. Глава Минприроды РФ Александр Козлов назвал сложившуюся ситуацию вопиющей и потребовал найти виновных в варварском истреблении редких животных. Сейчас эксперты собирают всю информацию по инциденту, обрабатывают и готовят к отправке в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика