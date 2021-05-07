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Россияне назвали профессии с несправедливо низкими заработными платами

Роман Захаров
11:49 07.05.2021
Большая часть опрошенных высказали мнение, что более высокую зарплату нужно платить преподавателям.
Россияне назвали профессии с несправедливо низкими заработными платами
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россияне назвали преподавателей, врачей и ученых профессиями с несправедливо низкой заработной платой. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проведенное популярным в РФ сервисом по поиску работы исследование.

Согласно материалу, 64% респондентов высказали мнение, что более высокую зарплату нужно платить преподавателям: в среднем, по мнению участников опроса, 120,7 тысяч рублей в месяц. Еще 58% опрошенных заявили, что больше должны зарабатывать медики - в среднем 122,8 тысяч рублей в месяц.

Чуть больше трети - 36% - назвали незаслуженно низкими зарплаты ученых. По мнению респондентов, представителям этой профессии  следует платить 130,8 тысяч рублей ежемесячно.

Профессиями с незаслуженно маленькими зарплатами россияне также назвали спасателей и пожарных (33% опрошенных), шахтеров (26%), инженеров (25%), разнорабочих (22%). Более 10% опрошенных назвали в перечне продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей. И лишь 1% участников исследования высказались за увеличение окладов для чиновников.

Исследование проходило в апреле текущего года. В нем приняли участие пять тысяч человек старше 18 лет со всей России.

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