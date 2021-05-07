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Дерматолог назвала неожиданные места распространения грибка стопы

Анна Назайкина
10:46 07.05.2021
При повреждениях целостности кожного барьера контакт с зараженным объектом вызывает возникновение грибка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Manfred Richter, Pixabay
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Такие общественные места, как каток и боулинг, где обувь сдается напрокат, являются основными очагами распространения грибков. Об этом «Звезде» рассказала дерматолог Натэла Гришина.

«Если снижается иммунитет в этот момент и есть еще повреждения целостности кожного барьера, то есть какие-то натертости на ступнях, микроранки, трещинки, а ранее до этого обувь использовал человек, который инфицирован грибком, то здесь передача грибка стопроцентная», - объяснила специалист.

Кроме того, в банях, бассейнах и саунах, где люди ходят с босыми ступнями  также можно «подцепить» подобное заболевание.

«Маникюрные кабинеты тоже место, где по статистике бывают случаи заражения, в случае не соблюдения норм санпина - необработки инструментов, стерилизации недостаточной. Очень важно, приходя в кабинет к мастеру маникюра, убедиться, что он соблюдает все эти меры», - сказала врач.

Ранее врач-дерматолог Лариса Алексеева заявила, что дождевики и резиновые сапоги могут нанести вред здоровью, в том числе вызвать грибок.

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