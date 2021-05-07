Багги и прыжки с парашютом: как живет 99-летняя «стальная бабушка» из Белгорода

В Белгороде День Победы готовится отметить фронтовая медсестра Мария Денисовна Колтакова. Сама себя она называет «стальная бабушка» - за характер, который в годы Великой Отечественной войны помог выстоять в жесточайших сражениях, а сейчас, в преклонном возрасте, не потерять оптимизм и вкус к жизни.

Марии Денисовне 99 лет, она не жалуется на здоровье и пробует экстремальные развлечения, на которые подчас и молодые люди не решаются. Недавно, например, женщина прокатилась по опасным склонам на багги. В перерыве между заездами она вспоминала, как во время войны зимой приходилось идти пешком сквозь леса.

На фронт Мария Денисовна ушла добровольцем: из Сибири отправилась на юг страны. Первое задание, которое она выполняла в составе полка, было освобождение Воронежа, а в это время немцы прорывались к Москве и Сталинграду.

«Форсировали Дон и перешли на задонское шоссе и встретились с фашистами до зубов вооруженными, а у нас одна винтовка и 10 патронов, завязался рукопашный бой, четыре дня косили, как хлебный колосс, потеряли 35-40% живой силы», - вспоминает сейчас Мария Колтакова подробности боев.

То сражение красноармейцы в итоге выиграли. Позже командующий 60-й армией генерал Черняховский вручил Колтаковой медаль «За отвагу».

На фронте она была медсестрой. Спасала жизни, хотя и сама была в шаге от смерти: дважды ее контузило. Не меньше 300 раненных солдат Колтакова на своих плечах вынесла с поля боя. Восстанавливала телефонную связь, сдавала кровь и знала, как обращаться с оружием, как, впрочем, и все девушки в ее отряде.

По жизни она идет с юмором и постоянно пробует что-то новое. Своим примером Мария Денисована уже не раз доказала, что нет предела человеческим возможностям. В 93 года покорила небо над Крымом, совершив свой первый прыжок с парашютом с высоты 3000 метров. А в 95 - уже с высоты 4200 метров. О приключениях на полуострове вспоминает на морской прогулке в Сочи - в этом году она здесь впервые.

«Мы без парашюта летели 40 секунд, и потом раскрылся, а в это время, когда я прыгнула, он со мной перевернулся вот так вот два раза без парашюта», - рассказывает «стальная бабушка».

Своей любовью к жизни и искренней улыбкой она покоряет сердца людей. И все всегда задают ей один и тот же вопрос - о секрете ее молодости. А Мария Колтакова отвечает, что нет никакого секрета. Это, по словам женщины, ее личное желание отблагодарить своих однополчан, за то, что они оставили всем нам мирное небо над головой.