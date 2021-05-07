Псаки рассказала о планах уйти с поста

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в четверг, что вероятно уйдет со своего поста в следующем году. Она рассказала, что во время обсуждения ее назначения на должность с переходной командой президента США Джо Байдена, речь шла о сроке в один год.

«Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год», – цитирует ТАСС интервью Псаки для подкаста CNN.

Джо Байден объявил о назначении Псаки на пост пресс-секретаря в ноябре 2020 года. Заняв должность, она заявила, что намерена заниматься восстановлением доверия к Белому дому.