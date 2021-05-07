В стране и мире СК начал проверку после взрыва боеприпаса времен ВОВ под Волгоградом Виктория Ивашечкина Инцидент произошел во время поисковых работ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Волгоградской области Следственный комитет проводят проверку после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе. Трагедия, как сообщается, произошла во время поисковых работ. Погибли 59-летний мужчина и 15-летний подросток. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа следователей территориального подразделения СК РФ, а также оперативных сотрудников полиции», - уточнили в региональном СУ СКР. В ведомстве уточнили, что снаряд сдетонировал на высоте «Огуречная» возле поселка Самофаловка. Раскопками занимался поисковый отряд из Оренбургской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика