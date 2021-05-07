СК начал проверку после взрыва боеприпаса времен ВОВ под Волгоградом
Инцидент произошел во время поисковых работ.
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В Волгоградской области Следственный комитет проводят проверку после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе.
Трагедия, как сообщается, произошла во время поисковых работ. Погибли 59-летний мужчина и 15-летний подросток.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа следователей территориального подразделения СК РФ, а также оперативных сотрудников полиции», - уточнили в региональном СУ СКР.
В ведомстве уточнили, что снаряд сдетонировал на высоте «Огуречная» возле поселка Самофаловка. Раскопками занимался поисковый отряд из Оренбургской области.