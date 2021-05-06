Путин направил поздравления с Днем Победы последней в КНДР женщине-ветерану

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы последней оставшейся в живых в КНДР женщине-ветерану Великой Отечественной войны - 105-летней Ли Ен Сук. Фотография поздравительного послания главы государства размещена на странице посольства РФ в Северной Корее в Facebook.

«Примите сердечные поздравления с праздником - Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны - самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ - с честью выполнили высокую освободительную миссию - сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг - бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», - сказано в тексте поздравления.

Как заявили в дипломатическом представительстве, российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал поздравительное сообщение президента РФ и букет цветов для Ли Ен Сук директору Первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сон Хо.