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Путин направил поздравления с Днем Победы последней в КНДР женщине-ветерану

Роман Захаров
09:50 06.05.2021
Поздравительное послание посол РФ в Северной Корее передал директору Первого департамента Европы МИД КНДР.
Путин направил поздравления с Днем Победы последней в КНДР женщине-ветерану
© Фото: RusEmbDPRK, Facebook
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Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы последней оставшейся в живых в КНДР женщине-ветерану Великой Отечественной войны - 105-летней Ли Ен Сук. Фотография поздравительного послания главы государства размещена на странице посольства РФ в Северной Корее в Facebook.

«Примите сердечные поздравления с праздником - Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны - самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ - с честью выполнили высокую освободительную миссию - сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг - бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», - сказано в тексте поздравления.

Как заявили в дипломатическом представительстве, российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал поздравительное сообщение президента РФ и букет цветов для Ли Ен Сук директору Первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сон Хо.

© RusEmbDPRK, Facebook

Ли Ен Сук является последим оставшимся в живых в КНДР ветераном ВОВ. В годы войны она сражалась в 88-й отдельной бригаде Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавшей участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.

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