Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста, успокоил своих поклонников после того, как украинские радикалы объявили на него «охоту».

«Дорогие друзья, спасибо всем, кто беспокоится за меня, все хорошо. Волноваться не стоило. Я жив, здоров и на связи. Всех обнял, всем спасибо», - сказал Вакуленко в своем обращении к поклонникам в Instagram.

В последние дни Вакуленко находится в Киеве. Радикалы объявили награду за информацию о его местонахождении. До этого украинские власти внесли Басту в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.