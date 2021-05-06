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От Т-34 до С-400: кадры тренировки парада Победы в Мурманске

Михаил Аброськин
08:48 06.05.2021
Тренировочное мероприятие продлилось несколько часов, и за ним, несмотря на прохладную погоду, наблюдало множество жителей города.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самой северной точкой на карте РФ, где 9 мая состоится парад Победы, является Мурманск. Сейчас в городе также вовсю идет подготовка к торжественному шествию.

Несмотря на то, что День Победы - праздник весенний, температура воздуха в Мурманске в этот время года часто опускается до минусовых значений, выпадает снег. Но и войска в регионе соответствующие - арктические. И местные жители к холодам привыкшие: посмотреть на репетицию люди собрались за час до ее начала, а после еще несколько часов смотрели, как по главному проспекту города двигались колонны военных и техники. Рассмотреть детали мероприятия, кстати, у них получилось во всех в подробностях, ведь на заполярных широтах в это время года круглосуточно светло. Поэтому, в отличие от многих других регионов России, в Мурманске репетиция проходила в условиях максимально близких к тому, как это будет выглядеть 9 мая.

Тренировка парада традиционно началась с воинского приветствия, затем колонны военных прошли по главному проспекту города. Шествие возглавили юные барабанщики, ученики местного Нахимовского училища. Дальше во всей красе предстала военная техника Северного флота: впереди всех, конечно же, символ Победы - танк Т-34, а вот за ним - прижившиеся в Арктике гусеничные вездеходы «Алеут», без которых сегодня сложно представить любые операции в непроходимой снежной местности. Также зрителям показали сразу несколько специально разработанных для северных мотострелков снегоходов. В них отряды могут укрыться от непогоды, перевозить грузы или раненых, оставаясь при этом быстрыми и мобильными. В мероприятии, конечно, участвовали и комплексы «Панцирь-С1», «Бастион», С-400 и бронированная и легкая техника.

Кроме того, 9 мая жителей и гостей Мурманска также ждет авиапарад. В небе над городом пролетят почти два десятка машин.

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