От Т-34 до С-400: кадры тренировки парада Победы в Мурманске

Самой северной точкой на карте РФ, где 9 мая состоится парад Победы, является Мурманск. Сейчас в городе также вовсю идет подготовка к торжественному шествию.

Несмотря на то, что День Победы - праздник весенний, температура воздуха в Мурманске в этот время года часто опускается до минусовых значений, выпадает снег. Но и войска в регионе соответствующие - арктические. И местные жители к холодам привыкшие: посмотреть на репетицию люди собрались за час до ее начала, а после еще несколько часов смотрели, как по главному проспекту города двигались колонны военных и техники. Рассмотреть детали мероприятия, кстати, у них получилось во всех в подробностях, ведь на заполярных широтах в это время года круглосуточно светло. Поэтому, в отличие от многих других регионов России, в Мурманске репетиция проходила в условиях максимально близких к тому, как это будет выглядеть 9 мая.

Тренировка парада традиционно началась с воинского приветствия, затем колонны военных прошли по главному проспекту города. Шествие возглавили юные барабанщики, ученики местного Нахимовского училища. Дальше во всей красе предстала военная техника Северного флота: впереди всех, конечно же, символ Победы - танк Т-34, а вот за ним - прижившиеся в Арктике гусеничные вездеходы «Алеут», без которых сегодня сложно представить любые операции в непроходимой снежной местности. Также зрителям показали сразу несколько специально разработанных для северных мотострелков снегоходов. В них отряды могут укрыться от непогоды, перевозить грузы или раненых, оставаясь при этом быстрыми и мобильными. В мероприятии, конечно, участвовали и комплексы «Панцирь-С1», «Бастион», С-400 и бронированная и легкая техника.

Кроме того, 9 мая жителей и гостей Мурманска также ждет авиапарад. В небе над городом пролетят почти два десятка машин.