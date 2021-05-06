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Тысячи военнослужащих и десятки единиц техники: как прошла тренировка Парада Победы в Новосибирске

Надежда Котормус
07:54 06.05.2021
Коробки тренировались отдельно, колонна техники оттачивала синхронность и плавность движения на военном аэродроме, но вскоре они встретились, чтобы отрепетировать действие целиком.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новосибирске прошла первая совместная тренировка парадных расчетов и техники. В ней приняли участие больше двух тысяч военнослужащих и свыше пятидесяти единиц техники.

Коробки тренировались по отдельности, колонна техники оттачивала синхронность и плавность движения на военном аэродроме. Вскоре они встретились, чтобы отрепетировать действие целиком от первого приветствия до последнего аккорда в исполнении оркестра.

Уже известно, что в этом году в параде примет участие рекордное количество представительниц прекрасного пола, из них сформировали сразу четыре коробки. Удивят зрителей и новой инженерной техникой, прибывшей из сформированного недавно подразделения в Тюменской области.

Военнослужащие ЦВО приняли участие и в акции «Марш Победы». Они отправились в автопробег по главным улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами 17 сибирских дивизий.

На бронеавтомобилях «Тигр» военные выехали от штаба и из центра города проследовали до расположенного на другом берегу Монумента Славы. На движущемся во главе колонны бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы - штурмового флага, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года.

Во время совершения марша к военной автоколонне присоединились и другие участники на ретро-автомобилях и мотоциклах времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Новосибирцы с восторгом встречали военнослужащих, сигналили в поддержку акции и в знак благодарности ветеранам. За безопасностью дорожного движения во время прохождения автоколонны следили сотрудники военной автоинспекции.

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