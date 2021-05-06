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Пример героизма: малоизвестные факты об обороне Смоленска

Александра Селезенева
Ян Брацкий
07:48 06.05.2021
Смоленск находился в оккупации 26 месяцев, в память о его защитниках в городе был установлен Вечный огонь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В преддверии 9 мая телеканал «Звезда» начинает рассказ о малоизвестных фактах о Великой Отечественной войне. Собор Успения Пресвятой Богородицы, что возвышается на Соборной горе, едва ли не единственное здание в Смоленске, которое осталось уцелевшим во время Великой Отечественной войны. Еще до подхода к Смоленску немцы использовали его в качестве главного ориентира для своих самолетов.

Смоленск бомбили уже через два дня после начала войны, а в середине июля 41-го войска вермахта подошли к его стенам, но целых две недели защитники города отбивали превосходящие силы противника.

В Смоленске существует легенда, что некрополь в крепостной стене был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина. Здесь покоится 41 отличившийся воин. Среди них Мария Октябрьская, Герой Советского Союза, танкист и механик-водитель. Она на свои деньги купила танк Т-34, чтобы мстить фашистам за смерть мужа.

Она провела на фронте всего четыре месяца. В январе 44-го ее танк с надписью «Боевая подруга» был подбит под Витебском, а сама она получила смертельное ранение. Первая в мире женщина-танкист скончалась в смоленском госпитале. Сослуживцы проводили ее в последний путь со всеми воинскими почестями.

Смоленск находился в оккупации 26 месяцев. За время боев город почти сравняли с землей. После войны, в память о защитниках города установили Вечный огонь. Специальный факел с его частицей доставили из Москвы, а нес его в своих руках Герой Советского Союза Михаил Егоров. Тот самый воин, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

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