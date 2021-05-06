Гул мотора и блеск крыла: кадры тренировки воздушной части парада Победы во Владивостоке

Во Владивостоке прошла совместная тренировка в воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней были задействованы 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Именно столько воздушных судов пролетят торжественным строем над городом в День Победы.

Девятого мая пролет над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолеты Ту-142 и самолеты Ил-38. Также в параде задействуют самолеты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолет Ми-8 и пару палубных вертолетов Ка-27. Кроме того, к участию в торжественном мероприятии готовят четыре фронтовых бомбардировщика.

Ранее сообщалось, что экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом. Над столицей Урала пролетели 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО.