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«Юнармия» подвела итоги международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»

Роман Захаров
06:09 06.05.2021
Конкурс, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году при поддержке Россотрудничества вышел на международный уровень.
© Видео: Пресс-служба «Юнармии» © Фото: Пресс-служба «Юнармии»
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В преддверии Дня Победы подведены итоги конкурса «Письмо солдату. Победа без границ», который проводится по инициативе Всероссийского  детско-юношеского движения «Юнармия» и Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. 

Конкурс, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году при поддержке Россотрудничества вышел на международный уровень. Организаторы получили рекордное за время существования проекта количество работ – более 25 тысяч писем, рисунков и видеороликов. Их авторами стали дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный поблагодарил всех юных авторов за неравнодушие к истории своей семьи и страны.

«Мы насладились огромным количеством потрясающих работ. Они все разные, но объединены любовью к истории родной страны. Хочу поблагодарить всех юных авторов за радость и вдохновение. Вы не побоялись взяться за сложное, а это значит, что вы уже на верном пути. Обязательно продолжайте творить и развиваться! Успехов и новых побед!», – отметил он.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что масштаб конкурса впечатлил.

«В этом году он принял небывалые масштабы. Нам написали не только тысячи детей из России, писали дети из Казахстана, Азербайджана, Турции, Японии и других государств. Это говорит о том, что память о великой истории, великой Победе объединила не только российских детей – она объединяет многих за пределами нашего государства», – сказала детский омбудсмен.

В списке победителей международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» – более 100 детей из России и стран зарубежья. Все они получат дипломы. Лучшие работы – письма и рисунки – будут опубликованы в ежегодном сборнике, а также размещены в официальных аккаунтах Института уполномоченных по правам ребенка в социальных сетях.

Конкурс «Письмо солдату» проводится с 2017 года. Он объединяет тысячи талантливых, неравнодушных детей, интересующихся историей своей страны.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Список победителей международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» представлен на сайте «Юнармии». 

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